Acidente em metrô no México deixa seis feridos

CIDADE DO MÉXICO - Dois trens do metrô da Cidade do México se chocaram na noite desta segunda-feira, 4, em um acidente que deixou ao menos seis feridos, segundo autoridades do país.

O prefeito da capital mexicana, Miguel Angel Mancera, afirmou em sua conta no Twitter que equipes de emergência trabalham no local. O chefe dos Bombeiros da Cidade do México, Raúl Esquivel, disse à rede Televisa que não havia mortos e os registros seriam apenas de feridos.

O acidente aconteceu na estação Oceania da Linha 5, perto do aeroporto da capital. O metrô da Cidade do México tem 12 linhas. / AP