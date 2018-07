Acidente em mina da China mata 29 pessoas - Xinhua

A explosão de gás aconteceu na tarde de sábado na estatal Xialiuchong, na província de Hengyang, enquanto 35 mineiros estavam trabalhando, disse a reportagem.

Seis sobreviventes foram enviados ao hospital. Luo Lin, chefe de segurança do trabalho do Estado e o governador de Hunan, Xu Shousheng, chegaram ao local do acidente para inspecionar as investigações, segundo a Xinhua.

A mina operava legalmente, disse a agência de notícias. Muitos desastres ocorreram em minas ilegais, ou nas quais o governo havia fechado, mas que haviam sido repentinamente reabertas.

As minas chinesas são as mais mortais do mundo, devido às normas de segurança negligentes e à corrida para alimentar a demanda da economia robusta.

Em 2010, 2.433 pessoas morreram em acidentes em minas de carvão na China, abaixo das 2.631 do ano anterior.

(Por Ben Blanchard)