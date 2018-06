Acidente em mina da Turquia deixa cinco mortos

Cinco corpos foram encontrados e a equipe de resgate agora busca os dois desaparecidos, que provavelmente estão presos embaixo de resíduos de carvão provenientes do forte vazamento de gás metano.

O acidente ocorreu enquanto a Turquia tenta melhorar a segurança em suas minas, fechando as mais perigosas ou que operam sem licença. No mais grave acidente envolvendo uma mina da Turquia, 270 trabalhadores foram mortos por uma explosão de gás na província de Zonguldak, em 1992. As informações são da Associated Press.