Acidente em mina na China deixa 5 mortos

PEQUIM - Ao menos cinco trabalhadores morreram em um acidente em mina no sudeste da China, que também deixou um dos funcionários da exploração preso, nesta sexta-feira, de acordo com a agência de notícias chinesa Xinhua.

As autoridades locais explicaram que o acidente se deu em uma mina de carvão, na cidade de Longyan, na província de Fujian.

No momento do acidente, nove pessoas estavam trabalhando na mina, sendo que cinco morreram, uma ficou ferida, duas foram resgatadas com sucesso, enquanto que um último mineiro continua preso.

Segundo fontes, o dono da mina foi detido e uma investigação está em curso para esclarecer a causa do acidente. As minas da China, especialmente as de carvão - principal fonte de energia do país -, registram uma alta taxa de acidentes e estão entre as mais perigosas do mundo. Porém, nos últimos anos, o número de acidentes mortais tem caído de maneira significativa.

Em 2017, as minas chinesas tiveram 219 acidentes, com 375 mortos, o que representa um decréscimo de 28,7% em relação a 2016 e quase 20 vezes menos que o início da última década, quando se chegou a contabilizar até 7 mil mortos anualmente. / EFE