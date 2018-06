Acidente em obra deixa 11 trabalhadores mortos na Índia Onze homens que trabalhavam na construção de um prédio morreram neste domingo após uma parede ruir no sul da Índia, depois de fortes chuvas na região. Um outro funcionário da obra está hospitalizado. Segundo Veera Raghav Rao, funcionário do governo do distrito de Thiruvallur, no Estado de Tamil Nadu, as causas do acidente serão investigadas.