Acidente em ônibus de turismo deixa 20 mortos na Turquia

ISTAMBUL - Pelo menos 20 pessoas morreram e outras 11 ficaram feridas no acidente envolvendo um ônibus de turismo na costa ocidental da Turquia, neste sábado, 13.

O ônibus transportava 43 pessoas quando derrapou em uma curva em uma região montanhosa e capotou, segundo informou a rede de televisões CNNTürk.

A causa do acidente ainda não foi divulgada, mas especula-se que tenha sido falha nos freios ou um erro do motorista, que morreu no acidente.

O governador da província de Mugla, Amir Çiçek, disse que 20 pessoas morreram e 11 estão gravemente feridas, por isso teme-se que o número de mortos ainda possa subir. Todos os passageiros do ônibus eram turistas, entre eles estrangeiros. As nacionalidades ainda não foram divulgadas.