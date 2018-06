Acidente em parque de diversões deixa 1 morto e 7 feridos nos EUA

WASHINGTON - Uma pessoa morreu e sete ficaram feridas, três em estado grave, na Feira Estadual de Ohio, nos Estados Unidos, na quarta-feira, quando foram jogadas de um brinquedo que eleva e gira as pessoas, informaram policiais.

O acidente na feira de diversões, que abriu na quarta-feira em Columbus, aconteceu quando uma parte dos assentos do brinquedo Bola de Fogo rompeu, disseram.

"É um dia muito difícil e uma noite muito difícil para as pessoas do nosso Estado", disse o governador de Ohio, John Kasich, em uma entrevista coletiva, descrevendo o incidente como uma tragédia.

Ele disse que todos os brinquedos da feira foram interditados para inspeção.

Nenhuma das vítimas foi identificada, mas a pessoa que morreu era um jovem de 18 anos, informaram bombeiros à mídia local.

(Atenção, vídeo abaixo contém imagens fortes)

Ohio: An Ohio State Fair's ride malfunction killing 1 and leaving at least 5 injured. pic.twitter.com/4iX9Ti3mUX — Junior Pardo (@realJuniorPardo) 27 de julho de 2017