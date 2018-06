Acidente em rodovia do Peru deixa ao menos 37 mortos

LIMA - Pelo menos 37 pessoas morreram e 70 ficaram feridas no centro-norte do Peru em acidente entre três ônibus e um caminhão em uma rodovia nesta segunda-feira, 23, disseram autoridades da região.

Primeiro, dois ônibus bateram na rodovia quando, de acordo com a polícia, um deles, pertencente à empresa Murga Serrano, desviou para a pista contrária e bateu de frente com outro ônibus.

Em seguida, um terceiro ônibus e um caminhão bateram nos dois primeiros veículos, explicou o coordenador de resgate Oscar González.

"Investigações preliminares indicam que o motorista (do ônibus) atravessou para a pista oposta porque provavelmente adormeceu", acrescentou González.

Segundo o chefe de polícia general Jorge Flores, os feridos mais graves foram levados de helicóptero para a capital, Lima. O acidente aconteceu na madrugada desta segunda em Huarmey, 320 quilômetros ao norte da capital.

Um grupo de senegaleses e evangélicos do Movimento Missionário Mundial estavam entre os envolvidos no acidente, de acordo com a mídia local.

Esse é o pior acidente rodoviário no Peru desde outubro de 2013, quando 51 pessoas morreram nas proximidades de Cuzco, após um ônibus superlotado cair num barranco. /AP e REUTERS