Acidente em teleférico fere 25 na Colômbia; três são brasileiros

BOGOTÁ - Vinte e cinco pessoas foram feridas após um erro na tentativa de frear um teleférico no morro de Monserrate, em Bogotá, na Colômbia, nesta terça, 25. A falha fez com que um dos vagões se chocasse com uma rampa de passageiros e colidisse com outro teleférico. Três vítimas são brasileiras.

El accidente en Monserrate se presentó hacia las 4:30 p.m. en el teleférico. Una de las cabinas chocó contra una barrera de vidrio. Autoridades confirman que son cerca de 19 las personas lesionadas ►https://t.co/IPpJMAzrO6 pic.twitter.com/dUIzltWRxp — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) 24 de dezembro de 2018

Cinco americanos, três alemães, dois belgas e um inglês também se machucaram durante o acidente. Ninguém caiu durante a colisão, segundo afirmaram os bombeiros no Twitter. As pessoas foram evacuadas e encaminhadas para hospitais.

O Instituto Distrital de Gestão de Riscos e Mudança Climática (Idiger) afirmou que não havia falhas estruturais nos teleféricos, mas que era preciso restringir o uso do sistema.

#AEstaHora Dentro de las acciones realizadas en el incidente del teleférico de Monserrate, luego de la evaluación realizada por profesionales del #IDIGER no se evidenciaron fallas estructurales, sin embargo se debe hacer restricción de uso del sistema. pic.twitter.com/qpY29XG0dn — IDIGER (@IDIGER) 24 de dezembro de 2018

O morro de Monserrate é um destino turístico popular em Bogotá, especialmente em festividades religiosas como Natal e Semana Santa. Em 2017, mais de 2,5 milhões de pessoas passaram por lá. /AFP