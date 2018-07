Acidente em zoológico no Bronx mata 7 Sete pessoas morreram, entre elas três crianças, em um acidente com uma minivan dentro do zoológico ontem. De acordo com a polícia, o veículo trafegava sobre um viaduto, mas o motorista parece ter perdido o controle depois de um pneu furar. A minivan atravessou quatro pistas e caiu mais de 30 metros sobre um pátio usado por funcionários, em uma área desocupada do zoológico.