Acidente entre caminhão e ônibus na Síria deixa 30 mortos e 53 feridos

DAMASCO - Pelo menos 30 pessoas morreram e 53 ficaram feridas em um acidente de trânsito na entrada da cidade de Damasco, capital do país, quando um caminhão carregado com combustível colidiu com um ônibus de passageiros, disseram fontes policiais à Efe.

O comandante da polícia na província de Rif Damasco, Nizar Hasan, disse à Efe que neste "terrível acidente" 30 pessoas morreram até agora, enquanto outras 53 ficaram feridas.

O evento ocorreu depois que um caminhão carregado com combustível colidiu com um ônibus e fez com que mais veículos colidissem na estrada de Damasco-Homs, na área de Jisr al Bagdá.

A agência de notícias estatal SANA publicou fotografias mostrando o ônibus destruído. Além disso, a SANA disse que as forças de resgate e a polícia continuam trabalhando para transportar os feridos do acidente.

Essa área na Síria é palco de acidentes devido ao estado da estrada no país que sofre uma guerra desde 2011. No entanto, um acidente de tal magnitude não é registrado há muito tempo. /EFE