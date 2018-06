Acidente entre ônibus e caminhão deixa ao menos 42 mortos no Paquistão

Acidente deixou ao menos 42 mortos - Foto: Shoaib Ahmed/ Reuters

ISLAMABAD - Pelo menos 42 pessoas morreram e 17 ficaram feridas neste domingo, 20, em um acidente entre um ônibus e um caminhão em uma rodovia no sul do Paquistão, informaram as autoridades. Segundo a imprensa local, um dos veículos invadiu a pista contrária da rodovia, na região de Sukkar, na província de Sind, durante a madrugada.

O ônibus tombou após a batida. Sobreviventes contaram que o acidente ocorreu por conta da condução temerária dos motoristas em uma região da estrada que está em obras.

De acordo com os serviços de resgate, o motorista do ônibus morreu no acidente. A retirada das vítimas dos veículos foi feita com material pesado, como guindastes.

Entre os mortos, estão pelo menos cinco crianças e sete mulheres. Os feridos em estado grave foram levados a hospitais mais próximos da região.

Parentes das vítimas denunciaram à imprensa local a lentidão no serviço de resgate, mas fontes policiais disseram que as equipes chegaram ao local "imediatamente após o acidente".

O Paquistão conta com um dos índices mais altos de acidentes de trânsito devido ao péssimo estado das estradas, aos problemas com os veículos e à superlotação dos transportes públicos.

O último grande acidente de trânsito no país ocorreu há menos de um mês, quando 35 pessoas morreram depois de dois ônibus de passageiros e um caminhão de combustível se chocarem em Bluchistán./ EFE