Acidente entre ônibus e caminhão mata 23 na China

PEQUIM - Vinte e três pessoas morreram e três ficaram feridas nesta quinta-feira, 12, após uma colisão entre um ônibus e um caminhão que transportava areia na província chinesa de Anhui, informaram as autoridades locais através da agência oficial "Xinhua".

O acidente ocorreu por volta das 6h30 locais em uma estrada próxima à cidade de Suzhou. Os feridos recebem tratamento em um hospital local, enquanto as autoridades ainda não divulgaram o número completo de viajantes que se encontravam no interior dos dois veículos.

A China é o país com mais acidentes de trânsito do mundo, registrando mais de 70 mil mortes todos os anos, segundo estatísticas do Ministério da Segurança Pública.