Acidente entre ônibus e caminhão mata ao menos 54 no Paquistão

ISLAMABAD - Pelo menos 54 pessoas morreram e outras 11 ficaram feridas nesta terça-feira, 11, em um acidente entre um ônibus e um caminhão na província de Sindh, no sul do Paquistão, informou a polícia.

A colisão entre os dois veículos ocorreu no começo da manhã, quando o motorista do ônibus tentava fazer uma ultrapassagem perto da cidade de Sukkur, segundo o porta-voz da polícia provincial, Mujtaba Akram.

Com o impacto com o caminhão, que transportava carvão, o ônibus, onde estavam 71 pessoas, capotou. De acordo com a polícia, o ônibus trafegava em alta velocidade. Entre os mortos há 14 mulheres e seis crianças, segundo Akram.

Três dos feridos se encontram em estado crítico, de acordo com fontes do hospital para o qual foram transferidos, citadas pelo jornal Dawn.

O Paquistão tem um dos índices mais altos do mundo de acidentes de trânsito em razão do péssimo estado das estradas, das deficiências dos veículos e pelo fato de os transportes públicos geralmente circularem com excesso de passageiros.

Em abril deste ano, 42 pessoas morreram após a colisão de um ônibus de passageiros com um caminhão perto de Sukkur. /EFE