Acidente entre ônibus e caminhão-tanque mata 57 pessoas no Paquistão

Um ônibus de passageiros colidiu com um caminhão-tanque no sul do Paquistão na manhã de domingo, matando 57 pessoas, todas carbonizadas. Segundo autoridades, outras quatro pessoas ficaram feridas.

A Dra. Seemi Jamali, que dirige a seção de emergência no Centro Médico Jinnah, em Karachi, para onde os restos mortais foram levados, disse ter recebido 57 corpos. Ela afirmou que o hospital teria que fazer exames de DNA para identificar as vítimas.

O Ministro dos Transportes para a província de Sindh, Mir Mumtaz Hussain Jakhrani, disse que o acidente aconteceu quando o ônibus de passageiros atingiu um caminhão-tanque, na manhã de domingo, a cerca de 50 quilômetros de Karachi.

Um parente de uma das vítimas disse que sua irmã, dois tios e todos os familiares deles estavam a bordo do ônibus. "Um total de nove membros da minha família estava a bordo e ninguém sobreviveu", disse Abdul Hafeez. O ônibus foi completamente queimado pelo fogo.

Acidentes graves de trânsito não são incomuns no Paquistão devido aos motoristas imprudentes e sem treinamento e às estradas em más condições.