Acidente entre ônibus e trem mata 31 na Índia Um trem bateu contra um ônibus num cruzamento férreo no norte da Índia, nesta manhã de quinta-feira, no horário local, (noite de quarta em Brasília), deixando ao menos 31 mortos e 35 feridos, informou a polícia. O administrador local, Selva Kumar, disse que o ônibus estava cheio de passageiros que voltavam de uma festa de casamento. O acidente ocorreu próximo de Kanshiramnagar, um vilarejo que fica a cerca de 350 quilômetros da cidade de Lucknow, a capital do Estado de Uttar Pradesh. Kumar disse que a noiva e o noivo não estão entre as vítimas, uma vez que viajavam em outro veículo. O ônibus parou no cruzamento férreo porque o eixo de uma das rodas se quebrou, sendo, em seguida, atingido pelo trem. Nenhum passageiro do trem ficou ferido. Acidentes automobilísticos são comuns na Índia em virtude de veículos velhos, excessos de carga e descuido dos motoristas. As informações são da Associated Press.