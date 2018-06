Acidente entre trem e ônibus deixa ao menos seis mortos no Canadá

Com o impacto, a parte frontal do ônibus foi completamente destruída. FOTO: Terry Pedwell/The Canadian Press/AP

OTTAWA - Pelo menos seis pessoas morreram nesta quarta-feira (18), em Ottawa, capital do Canadá, depois que um trem de passageiros colidiu contra um ônibus de dois andares na região oeste da cidade. As causas do acidente, perto de uma estação ferroviária no extremo oeste da cidade, ainda não estão claras.

Autoridade confirmaram que 30 pessoas ficaram feridas, 11 delas em estado grave. Este foi o segundo pior acidente com trens no Canadá neste ano. Em julho, uma composição descarrilou e explodiu em Quebec, matando 47 pessoas.

Tanner Trepaniere, um dos passageiros do ônibus, disse que foi possível ver o trem se aproximando enquanto o ônibus entrava no cruzamento em nível. "As pessoas começaram a gritar para o motorista parar porque viram o trem cada vez mais perto."

No Twitter, o Primeiro-Ministro do Canadá, Stephen Harper disse estar profundamente triste por causa do acidente "Nossos pensamentos e orações serão direcionados aos familiares dos envolvidos", postou. / AP