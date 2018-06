Acidente entre trens na Dakota do Norte provoca grande incêndio

DAKOTA DO NORTE - Um trem da companhia BNSF carregando petróleo colidiu com outro trem e descarrilhou na Dakota do Norte (EUA) na noite desta segunda-feira, 30. A batida provocou explosões e um grande incêndio. A fumaça podia ser vista a quilômetros de distância do acidente. Não houve feridos na colisão.

As autoridades locais pediram a evacuação dos habitantes de uma vila próxima ao acidente. No total, 2.400 habitantes da vila de Casselton devem deixar o local.