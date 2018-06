Acidente envolvendo 3 ônibus na Alemanha mata 9

Vários ônibus colidiram neste sábado em uma estrada perto da cidade alemã de Dresden, no leste do país, deixando nove pessoas mortas e 43 feridos, informou a polícia. O acidente, que aconteceu por volta das 2h da manhã (horário local), envolveu um ônibus policial, um micro-ônibus polonês e um ônibus ucraniano, conforme as autoridades.

Segundo investigações preliminares, o veículo polonês atingiu a traseira do ucraniano e, em seguida, rompeu a barreira que dividia a pista e colidiu com o ônibus policial que se aproximava. A polícia informou que seis das vítimas eram de origem polonesa.

"Em meus 36 anos de trabalho como bombeiro profissional, eu nunca tinha testemunhado uma operação com um número tão grande de mortos e feridos", disse o chefe dos bombeiros de Dresden, Andreas Ruempel, à emissora alemã MDR. Os passageiros feridos no acidente foram levados para hospitais nas cidades de Dresden e Radebeul. Fonte: Associated Press.