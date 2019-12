Acidente envolvendo mais de 60 carros nos EUA deixa dezenas de feridos

WILLIAMSBURG, EUA - Um grande acidente envolvendo mais de 60 carros em uma rodovia interestadual I-64 na Virgínia (EUA) deixou dezenas de feridos na manhã deste domingo, segundo a polícia rodoviária local.

LEIA TAMBÉM > Cinco brasileiros morrem em engavetamento nos EUA

O acidente aconteceu pouco antes das 8 da manhã na Interstate 64, no Condado de York, perto de Williamsburg, como explicou a sargento da polícia estadual da Virgínia Michelle Anaya. Não foram registradas mortes, mas a equipe levou horas para limpar a estrada e reabrir todas as faixas ao trânsito.

As autoridades disseram que ainda não sabiam a causa do acidente, mas o nevoeiro e o gelo e as condições da estrada foram fatores decisivos, disse Anaya.

As fotos do local mostraram uma massa de metal emaranhado, com vários carros amassados, janelas quebradas e uma caminhonete vermelha em cima de outro veículo.

O motorista Ivan Levy disse que ele e sua mulher estavam indo para Williamsburg, onde trabalham, em veículos separados na hora do acidente.

Levy contou à agência Associated Press que começou a desacelerar o caminhão e acendeu o pisca-alerta quando viu uma névoa espessa.

"A próxima coisa que sei é que os carros começam a se acumular", disse ele. Levy conseguiu parar a tempo, mas depois recebeu uma ligação de sua mulher dizendo que ela estava no meio do acidente.

"Foi tão assustador", disse Alena Levy, que foi atendida em um hospital, mas não ficou gravemente ferida. Ivan Levy disse que passou por vários carros até encontrar sua mulher e ajudá-la. Depois, começou a checar e ajudar outras vítimas até que os socorristas chegassem.

No total, 69 veículos se envolveram no acidente e 51 pessoas foram atendidas ou levadas para quatro hospitais locais, disse Anaya. A sargento informou que não tinha detalhes sobre a extensão dos ferimentos das vítimas.

Uma declaração anterior da polícia estadual descreveu alguns dos feridos como críticos. Uma investigação sobre a causa do acidente estava em andamento.

Em um incidente separado, oito carros se envolveram em um acidente na mesma rodovia, mas na direção oposta, disse Anaya.

Ivan Levy disse que o carro que sua mulher estava dirigindo era um presente de Natal. "Ela ficou chateada pelo veículo, mas eu disse a ela: 'Olha, querida, é apenas metal'", relatou o motorista. / AP