Acidente fere correspondente do 'NYT' Um helicóptero que levava ajuda do Curdistão iraquiano para refugiados yazidis nas Montanhas Sinjar, no norte do Iraque, caiu ontem, matando o piloto e ferindo os passageiros - entre eles, a jornalista Alissa J. Rubin, correspondente do jornal americano The New York Times.