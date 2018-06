Acidente marítimo mata 31 pessoas nas Filipinas

Segundo autoridades locais, o barco, chamado St. Thomas Aquinas, que transportava 831 pessoas, entre passageiros e tripulantes, se chocou com a outra embarcação perto do porto de Cebu, a segunda maior cidade do país.

Equipes de resgate e pescadores trabalharam intensamente durante a madrugada de sábado para resgatar 629 pessoas. Mas quando o mau tempo começou, as autoridades suspenderam a busca.

"Houve chuva e ventos fortes, e também o mar ficou agitado", disse um porta-voz da Marinha. As informações são da Associated Press.