Acidente mata 10 crianças em estrada na Índia

Os veículos bateram de frente durante forte neblina numa estrada nas proximidades de Ambala, no Estado de Haryana.

Embora a Índia seja conhecida por seu forte calor no verão, as temperaturas em dezembro e janeiro caem bruscamente. Uma forte neblina encobre o norte do país, especialmente no início da manhã e no final da noite, prejudicando voos e trens e causando uma série de acidentes rodoviários. As informações são da Associated Press.