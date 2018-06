Acidente mata 20 e deixa 44 feridos nas Filipinas

Segundo a polícia local, o motorista de um ônibus perdeu o controle de seu veículo após a primeira colisão com o caminhão, batendo contra outros dois ônibus e quatro vans que procediam em direção contrária, antes de cair em um barranco.

A maioria das vítimas morreu presa dentro do ônibus, enquanto outros perderam a vida após serem atingidos por estilhaços do veículo. Todos os mortos, incluindo quatro crianças, o motorista do caminhão e seu assistente, estavam ou no caminhão ou no primeiro ônibus que foi atingido.

As equipes de resgate encontraram uma criança de um ano que sobreviveu ao desastre. O corpo dela estava totalmente coberto pelo sangue das vítimas, mas ela não sofreu nenhum ferimento grave.

Acidentes rodoviários são muito frequentes nas áreas remotas das Filipinas, principalmente por causa do baixo nível de manutenção dos veículos e das péssimas condições das estradas. As informações são da Associated Press.