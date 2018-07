Acidente mata pelo menos 32 peregrinos na Índia

Os peregrinos estavam voltando de uma visita ao popular templo Shirdi Saibaba, construído em honra a um guru indiano, quando o acidente ocorreu antes do amanhecer no distrito de Osmanabad, localizado no Estado de Maharashtra, afirmou a polícia à agência.

"Nós tivemos que lutar para salvar os sobreviventes e recuperar os corpos das vítimas da água", disse um oficial da polícia ao canal de notícias CNN-IBN.

A Índia tem o maior número de mortes anual em estradas no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde, devido a excesso de velocidade, falta de atenção e más condições das rodovias.

Vinte e quatro peregrinos hindus morreram em maio, quando um ônibus colidiu com um caminhão e caiu em um rio no norte do país. Cerca de 135 mil pessoas, ou 366 por dia, morreram nas estradas da Índia em 2010, segundo o Escritório Nacional de Registros Criminais. As informações são da Dow Jones.