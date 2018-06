do país na sexta-feira à noite, quando o acidente ocorreu em uma estrada perto da cidade Marchand Dessalines.

Segundo a reportagem, alguns dos passageiros foram esmagados pelo caminhão e outros se afogaram.

Acidentes de trânsito são recorrentes no Haiti, já que as regras de segurança rodoviária no país raramente são aplicadas ou respeitadas. As informações são da Associated Press.