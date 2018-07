Acidente no Japão envolve 8 Ferraris e 2 Mercedes Um comboio de entusiastas de veículos de luxo no Japão terminou em um caro engavetamento em uma estrada. A batida envolveu 14 veículos, entre eles oito Ferraris, uma Lamborghini e duas Mercedes que, juntas, devem valer mais de US$ 1 milhão.