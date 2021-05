Acidente no metrô do México é um dos mais letais das últimas décadas; veja lista

CIDADE DO MÉXICO - O desabamento de um viaduto do metrô da Cidade do México provocou a morte de pelo menos 23 pessoas nessa segunda-feira, 3. A cena impressionante dos vagões caindo da estrutura sobre uma movimentada avenida da capital mexicana chocou o país, e foi um dos mais letais das últimas décadas.

Um levantamento realizado pela agência francesa AFP mostra que os piores acidentes envolvendo linhas de metrô, desde 1975, ocorreram nos anos de 1995 e 2003, no Azerbaijão e na Coreia do Sul, respectivamente, quando o número de vítimas ultrapassou uma centena.

Leia Também Metrô desaba sobre avenida e deixa ao menos 23 mortos no México

Em 1975, outro acidente no metrô mexicano matou 23 pessoas. Dois trens colidiram na capital. Outras 55 pessoas ficaram feridas.

Entre as causas dos acidentes mencionados no levantamento, descarrilamentos, colisões entre vagões e até mesmo incêndios estão na lista.

Relembre alguns dos piores acidentes de metrô do mundo nas últimas quatro décadas:

Rússia (15 de julho de 2014)

Pelo menos 22 pessoas morreram e mais de 200 ficaram feridas depois que um trem descarrilou no metrô de Moscou durante a hora do rush.

EUA (22 de junho de 2009)

Uma colisão frontal entre dois trens do metrô de Washington deixou nove mortos e mais de 70 feridos.

Espanha (3 de julho de 2006)

Um trem do metrô de Valência viajando com o dobro do limite de velocidade de 40 quilômetros por hora descarrilou, deixando 43 mortos e 39 feridos.

Coreia do Sul (18 de fevereiro de 2003)

Um incêndio provocado por um homem que tenta cometer suicídio queimou dois trens do metrô. 198 pessoas morreram e 147 ficaram feridas em Daegu, no sudeste do país.

Azerbaijão (28 de outubro de 1995)

292 pessoas morreram e 168 ficaram feridas em um incêndio em um trem do metrô de Baku, que estava entre duas estações.

Reino Unido (18 de novembro de 1987)

Um incêndio em uma escada rolante de madeira na estação de metrô King's Cross de Londres matou 31 pessoas e feriu 150.

EUA (4 de fevereiro de 1977)

Em Chicago, um trem elevado caiu na rua após ser atropelado por outro trem. Onze pessoas morreram e mais de 200 ficaram feridas.

México (20 de outubro de 1975)

Na Cidade do México, dois trens do metrô colidiram, deixando 23 mortos e 55 feridos./ AFP