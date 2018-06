Acidente no México deixa 8 mortos e dezenas de feridos

O porta-voz do escritório dos procuradores do Estado, Carlos Gonzales, informou que aparentemente o motorista perdeu o controle do caminhão modificado, conhecido como Monster Truck, durante evento que começou no sábado.

Os monster trucks são automóveis ou caminhonetes modificados com suspensões especiais e rodas gigantes, de entre 1,5 e 1,7 metro de diâmetro.

Gonzales disse que ao menos uma criança morreu no acidente e que 46 pessoas permaneciam hospitalizadas neste domingo. Segundo ele, o número de mortos e feridos pode aumentar.

O show aéreo foi cancelado após o acidente que aconteceu durante o segundo dia de festival que dura três dias em um parque na cidade de Chihuahua, capital do estado de mesmo nome.