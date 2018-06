Acidente nos Alpes italianos mata 6 turistas russos

As vítimas já estavam mortas quando o resgate chegou ao local do acidente, a montanha Cermis, localizada na região autônoma de Trentino-Alto Adige, no nordeste da Itália.

"Está claro que a causa principal (do acidente) foi a imprudência", comentou à TV Sky TG24 Roberto Marchi, comandante do Corpo de Bombeiros de Cavalese.

O prefeito de Cavalese, Silvano Welponer, comentou que a carga carregada pelo veículos - oito pessoas - era demasiado pesada. "É preciso saber o que está fazendo e ter a experiência" para usar um veículo do tipo com segurança, disse.

O cônsul russo em Milão, Alexei Parmonov, disse à TV estatal russa que mantém contato com investigadores italianos, segundo os quais o acidente pode ter sido causado por excesso de velocidade. Existe, no entanto, a possibilidade de falha mecânica do aparelho.

Entre os mortos estavam quatro homens e duas mulheres. As informações são da Associated Press.