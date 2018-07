Acidente parte avião em dois durante pouso na Guiana

O avião, um Boeing 737-800, aparentemente não conseguiu parar e saiu da pista de 2,2 mil metros do aeroporto internacional Cheddi Jagan. Chovia no momento do acidente. A aeronave parou a poucos metros de um barranco, o que poderia ter causado fatalidades, disse Jagdeo. "Estamos muito, muito agradecidos que mais pessoas não ficaram feridas", afirmou o presidente após o fechamento do aeroporto, que levou ao cancelamento de dezenas de voos.

O avião havia partido de Nova York e feito uma escala em Trinidad, no Caribe, antes de pousar na Guiana, país localizado na América do Sul e que faz fronteira com a Região Norte do Brasil. O acidente do voo BW 523 é o pior da história recente do país. A aeronave é a maior em operação na região e fazia pelo menos cinco voos diários. As informações são da Associated Press.