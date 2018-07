Acidentes de ônibus matam 23 na China

No mais grave dos acidentes, 12 pessoas morreram e cinco desapareceram após um ônibus cair em um rio no Tibet. O motorista e um único passageiro sobreviveram. O acidente ocorreu na terça-feira, mas só foi divulgado hoje.

Já na região de Xinjiang, no extremo oeste da China, a colisão de um ônibus de viagem e um caminhão deixou nove mortos e sete feridos graves neste sábado.

No terceiro acidente, ocorrido ontem, dois turistas de Hong Kong morreram e outras 36 pessoas ficaram feridas quando o ônibus em que viajavam capotou após colidir com uma máquina agrícola na província de Jilin, no nordeste da China.

Graves acidentes de trânsito são comuns na China, normalmente por causa de veículos lotados e motoristas despreparados que desrespeitam as leis de tráfego. As informações são da Associated Press.