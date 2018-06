Ações da Samsung caem após derrota judicial nos EUA As ações da Samsung Electronics estão sendo negociadas com forte queda hoje, em virtude de sua batalha judicial com a Apple, nos EUA, o que, segundo analistas, aumenta as incertezas sobre os futuros produtos da companhia sul-coreana. As ações abriram em baixa de 6,8% e chegaram a cair 7,7%, ao ponto mais baixo no intraday em um mês. À 1h30, no horário de Brasília, os papéis da empresa recuavam 6,82%, e mas o índice Kospi apresentava alta de 0,16%.