Acordo c/ Irã reduziria sanções em US$ 6bi a US$ 10bi Oficiais do congresso americano afirmam que o governo de Barack Obama estima que o Irã possa conseguir um alívio de US$ 6 bilhões a US$ 10 bilhões nas sanções que hoje vigoram caso o país recue de seu programa nuclear. A estimativa é significativamente menor que as oferecidas por Israel, disseram diversos membros do Congresso e especialistas pró-Israel.