Acordo com Irã ajuda a normalizar relações, diz Hollande O presidente da França, François Hollande, afirmou hoje que o acordo preliminar firmado com o Irã sobre seu programa nuclear foi o primeiro passo em direção à normalização das relações entre Paris e Teerã. Na manhã deste domingo, cinco membros do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) - Estados Unidos, Reino Unido, Rússia, China e França - e a Alemanha assinaram um pacto com o Irã, aliviando algumas sanções econômicas em troca de ações destinadas a impedir o desenvolvimento de uma bomba nuclear.