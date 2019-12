Parlamento britânico aprova acordo e abre caminho para Brexit em 31 de janeiro

LONDRES - O acordo do Brexit negociado entre Londres e Bruxelas, tantas vezes criticado e rejeitado pelos deputados britânicos, conquistou na sexta-feira, 20, sua primeira vitória no Parlamento do Reino Unido, antecipando aprovação quase garantida na segunda semana de janeiro.

Para Entender A cronologia do Brexit Decisão de sair da União Europeia deixou os britânicos com a tarefa de conduzir o processo sem fazer um rompimento brusco; relembre

Em sessão extraordinária, a nova Câmara dos Comuns resultante da eleição legislativa na semana passada aprovou a primeira etapa do projeto de lei que deve traduzir o Tratado de Retirada da União Europeia (UE) para a legislação britânica.

Com 358 votos a favor e 234 contra, o texto refletiu a vitória garantida pela esmagadora maioria que o primeiro-ministro conservador Boris Johnson obteve nas eleições.

"Chegou a hora de agirmos juntos como uma nação revitalizada, um Reino Unido cheio de confiança renovada em nosso destino nacional e finalmente determinado a aproveitar as oportunidades que agora nos são apresentadas", disse Johnson ao apresentar o texto.

Esta é apenas a primeira etapa da adoção da lei e o debate continuará após o recesso do final do ano, quando passará pela fase de comissões, na qual poderá receber emendas antes da aprovação definitiva.

No entanto, o calendário acelerado estabelecido pelo governo prevê uma adoção definitiva em 9 de janeiro, com tempo suficiente para garantir que os britânicos saiam da UE no dia 31 de janeiro. / AFP e EFE