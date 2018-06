Acordo encerra caso de Strauss-Kahn por abuso sexual

Diallo participou da audiência, mas Strauss-Kahn, que antes da acusação era um dos principais candidatos à presidência da França, permaneceu em Paris e recusou-se a comentar o assunto. Já Diallo, ao sair do tribunal, agradeceu a Deus e a "todos que me apoiaram em todo o mundo".

O acordo judicial foi feito depois de a promotoria de Nova York ter retirado as acusações no ano passado, afirmando que Diallo tinha problemas de credibilidade. A camareira afirmou que o acordo significa que ela pode "seguir com a sua vida", afirmou um de seus advogados, Kenneth Thompson.

Para Strauss-Kahn, trata-se do encerramento de um dos vários processos por abuso sexual abertos contra ele. Diallo disse à polícia, em maio de 2011, que ele a havia atacado o obrigado a fazer sexo horal no quarto do hotel onde ele estava hospedado, em Nova York. O ex-diretor-gerente do FMI, que foi obrigado a deixar o cargo após o caso envolvendo Diallo, é investigado por exploração da prostituição, na França. As informações são da Associated Press.