Acordo grego não se repetirá na zona do euro, diz BCE O representante alemão na junta de dirigentes do Banco Central Europeu (BCE), Joerg Asmussen, disse que o acordo de reestruturação da dívida da Grécia, que cortou pela metade o que o país balcânico devia aos credores privados, não será repetido em outros países da zona do euro. "Isso deveria estar claro para os investidores ao redor do mundo", afirmou Asmussen.