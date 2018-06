Acordo na Suécia cancela eleições antecipadas Estocolmo, 27/12/2014 - O primeiro-ministro da Suécia, Stefan Löfven, cancelou neste sábado eleições antecipadas que estavam previstas para março do próximo ano, após chegar a um acordo com os principais representantes da oposição. Segundo ele, seu Partido Social Democrático e o aliado Partido Verde fecharam alianças com quatro partidos menores de centro-direita e devem focar em três áreas principais: previdência, defesa e energia.