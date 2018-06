Acordo nuclear do Irã entra em vigor amanhã

Os comentários de Kamalvandi mostram como o governo do presidente iraniano moderado Hassan Rouhani recebeu bem o acordo, que entra em vigor nesta segunda-feira. Os inspetores internacionais, que já chegaram no Irã, estão se preparando para a liberação do acesso às unidades nucleares.

"A implementação dos compromissos mútuos na estrutura do acordo alcançado em Genebra começará a partir de amanhã", afirmou o porta-voz. "Sob os termos do acordo, a suspensão de enriquecimento de urânio a 20% - e a diluição do estoque atual de urânio enriquecido - são os compromisso mais importantes do nosso país", disse.

O Irã fechou o acordo em novembro com um grupo composto pelo Reino Unido, China França, Alemanha, Rússia e Estados Unidos. Os negociadores concordaram com os termos finais no dia 13 de janeiro. Fonte: Associated Press.