Acordo nuclear: John Kerry e Mohammad Zarif se encontram na segunda-feira O Secretário de Estado norte-americano, John Kerry, e o Ministro das Relações Exteriores do Irã, Mohammad Javad Zarif, irão se encontrar na segunda-feira na sede da Organização das Nações Unidas (ONU) durante uma conferência sobre o tratado de não-proliferação nuclear do qual ambos participam. É a primeira vez que Kerry e Zarif se encontram desde que divulgaram o rascunho de um acordo nuclear, no início do mês.