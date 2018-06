Acordo prevê referendo sobre soberania catalã em 2014

"Há um acordo", confirmou uma fonte do CiU, afirmando que o texto prevê "convocar a consulta ao longo de 2014", ainda que "não haja uma data concreta" para a votação. "Chegamos a um acordo que prevê convocar o referendo em 2014", disse Sergi Sol, assessor de imprensa do ERC. "O único motivo que poderia adiar a convocação seria a queda de uma bomba atômica."

Está previsto que os partidos formalizem o acordo hoje no Parlamento regional. O plenário será convocado entre amanhã e sexta-feira para oficializar a reeleição de Mas.

CiU e ERC negociavam a convocação do referendo e outras questões desde que as últimas eleições regionais, em novembro, deixaram o partido governista sem maioria absoluta no Parlamento - e os opositores obtiveram a segunda maior bancada. Segundo analistas, a votação puniu a moderação de Mas, que nunca pronunciou a palavra "independência".

Junqueras tem afirmado que não pretende formar uma coalizão com o partido do governador, mas prometeu seu apoio a Mas. "Há um acordo total no sentido da consulta (popular sobre a independência da região), que garantirá a força e a estabilidade do governo da Catalunha", afirmou o opositor. / AFP e EFE