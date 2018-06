Acordo sobre armas sírias está pronto, diz Reino Unido

Em sua conta no Twitter, Grant escreveu que os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU - Reino Unido, EUA, Rússia e China - concordaram com "um esboço exequível de resolução".

O embaixador britânico disse que os ingleses vão apresentar o texto para os outros 10 membros do Conselho de Segurança em uma reunião na noite de quinta-feira. Os EUA e a Rússia estão em desacordo sobre como executar a resolução.