Acordo sobre clima é apenas primeiro passo, diz ONU

Ban Ki-moon comemorou o acordo fechado neste sábado em Doha, no Catar, para combater as mudanças climáticas e estender o Protocolo de Kyoto. Ele acredita, no entanto, "que muito mais precisa ser feito e que governos, empresas e a sociedade civil precisam acelerar suas ações para que o aumento na temperatura não ultrapasse dois graus Celsius."

O documento original de 1997, que tem como objetivo controlar as emissões de gases causadores do efeito estufa em países ricos, expira neste ano. Os negociadores discutiram durante toda a noite a finalização dos detalhes do acordo que permitirá a vigência do protocolo por mais alguns anos. As informações são da Dow Jones.