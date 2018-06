Acordos darão a País acesso a alta tecnologia A visita de François Hollande a Brasília, teve como foco o interesse econômico do país europeu na América do Sul, mas terminou com um legado maior para o Brasil. Entre os mais de 10 acordos assinados, em pelo menos três o País terá acesso a novas tecnologias em áreas estratégicas como informática, defesa e saúde.