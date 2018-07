Acusações contra Rússia sobre casos de envenenamento são 'infundadas', diz Putin

WASHINGTON - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, classificou como "acusações infundadas" as afirmações do Reino Unido sobre o governo russo ser o responsável pelo envenenamento por agente neurotóxico que matou uma pessoa e deixou outras três feridas no país, incluindo o ex-espião russo Serguei Skripal e sua filha, Yulia. Em entrevista exibida pela emissora americana Fox News, Putin disse que Londres não garantiu nenhuma evidência sobre a participação russa no caso.

"Gostaríamos muito de alguma evidência documentada, mas nada nos foi dado", afirmou Putin. O mandatário russo também sugeriu que o incidente seja tratado como um assunto doméstico do Reino Unido. "Ninguém quer investigar isso. Nós só vemos acusações infundadas. Por que está sendo feito dessa maneira? Por que o nosso relacionamento deveria ser afetado por isso."

O primeiro caso de ataque por Novichok ocorreu em 4 de março, quando o ex-espião russo Serguei Skripal e sua filha, Yulia, foram encontrados desacordados em Salisbury, no sudoeste britânico. Exames médicos apontaram que ambos haviam sido expostos ao agente neurotóxico Novichok. Após semanas nos hospitais, os dois se recuperaram e receberam alta. No último dia 30 de junho, em Amesbury, outras duas pessoas na mesma cidade foram expostas ao mesmo agente nervoso. Apesar do atendimento médico, uma das vítimas não resistiu e morreu.

Segundo familiares, uma das vítimas adoeceu após abrir um frasco de perfume. "Qual tipo de perfume? Qual a fórmula química?", questionou Putin na entrevista.

Desde o primeiro incidente, o governo britânico acusa a Rússia de ter arquitetado o ataque - acusações negada por Moscou. Nos últimos meses, a tensão diplomática entre os dois países se agravou e escalou rapidamente, culminando na expulsão de diplomatas russos que atuavam no Reino Unido e em países ocidentais. O governo russo respondeu com ações semelhantes. //AFP