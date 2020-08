Acusações de Trump contra voto por correio podem fazer republicanos não votarem

WASHINGTON - Os ataques infundados do presidente Donald Trump à votação por correio estão desencorajando seus próprios apoiadores de adotar essa prática, de acordo com pesquisas e líderes republicanos em todo o país, mostrando que uma das estratégias centrais de sua campanha está ameaçando as perspectivas do Partido Republicano em novembro.

Várias pesquisas públicas mostram uma crescente divisão entre democratas e republicanos sobre a segurança do voto pelo correio, com republicanos dizendo que têm muito menos probabilidade de confiar no método. Líderes dos partidos em vários estados disseram que estão encontrando resistência entre os eleitores republicanos no momento em que veem o presidente descrever a votação por correio como "fraudulenta".

Como resultado, lideranças republicanas estaduais temem que estejam ficando para trás em uma prática que deve ser a chave para a participação dos eleitores este ano. Agora, eles correm para promover o chamado 'voto de ausente' entre seus próprios apoiadores. Agora, autoridades republicanas tentam fazer uma distinção entre "cédulas ausentes", que Trump afirma serem seguras, e "cédulas por correio", que ele ataca.

Os termos geralmente são usados ​​de forma intercambiável e causam confusão. O secretário de Estado do Alabama, John Merrill, descrevendo uma reunião recente com um grupo de eleitores republicanos em Fort Payne, disse que se sentiu obrigado a explicar que existe apenas um tipo de votação por correspondência no Alabama e que é segura. "Eles estavam confusos sobre dois tipos diferentes de votação por correspondência", disse ele, "onde um é 'bom' e outro não."

As preocupações de Merrill foram ecoadas pelos assessores seniores da Casa Branca e pela campanha, bem como por agentes do Partido Republicano em vários estados importantes, incluindo Pensilvânia, Ohio e Iowa, que falaram sob condição de anonimato para criticar o presidente. "Ele simplificou demais a questão para criticar o método de votação, e não o modo como é feito. Os detalhes são importantes", disse um estrategista republicano na Carolina do Norte.

A campanha de Trump luta contra a expansão da votação por correspondência, buscando interromper os esforços apoiados pelos democratas e pelos defensores dos direitos de voto para afrouxar regras, como assinaturas de testemunhas e requisitos de identificação, que facilitariam o acesso das pessoas voto por correio. Funcionários republicanos argumentam que essas restrições são necessárias para evitar fraudes.

Persistência

Mas Trump indica que não tem planos de desistir de seus ataques à integridade do voto, disseram estrategistas. Alguns conselheiros reconheceram em particular que o presidente pode estar preparando as bases para afirmar que a eleição foi fraudada se ele perder. Na semana passada, Trump sugeriu adiar a eleição até que os americanos possam votar com segurança pessoalmente.

Nos últimos dias, o vice-presidente Mike Pence e o procurador-geral William Barr falaram sobre o risco de fraude que eles diziam ser inerente à votação por correio, sem evidências.

Para Entender Eleições nos EUA: entenda o processo eleitoral americano Saiba como funcionam bipartidarismo, prévias, escolha dos vices, colégio eleitoral, votos, apuração e pesquisas na disputa presidencial dos Estados Unidos

Uma pesquisa da Universidade Monmouth de eleitores registrados na Geórgia, realizada no final do mês passado, mostrou que 60% dos democratas têm probabilidade de votar pelo correio, em comparação com 28% dos republicanos.

Glen Bolger, pesquisador da empresa republicana Public Opinion Strategies, disse que, em um estado em que ele se recusou a identificar, apenas 15% dos eleitores que planejam votar pelo correio são apoiadores de Trump. "Os republicanos são céticos em relação à votação pelo correio, e isso é um problema nas urnas", disse.

Enquanto isso, os democratas acreditam que a retórica de Trump lhes deu uma vantagem potencial de participação - mas eles também estão se preparando para a possibilidade de o presidente estar criando as bases para contestar os resultados após 3 de novembro.

Marc Elias, o principal especialista dos democratas em eleições, disse: "Seu único objetivo é montar um esforço cínico para minar as eleições e a confiança das pessoas no resultado". Mesmo depois de ter sido amplamente repreendido na semana passada pela ideia de adiar a eleição, Trump não a repudiou.

Stephen Miller, consultor sênior de política do presidente, defendeu seu chefe em uma entrevista à Fox News, alegando falsamente que as identidades dos eleitores que votam não são confirmadas, permitindo que não cidadãos votem".