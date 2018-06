Acusada de corrupção, autoridade sai do governo chinês

Liu Tienan foi tirado em maio dos cargos que ocupava no governo e no partido, segundo a Xinhua. A Comissão Central de Supervisão de Disciplina do Partido Comunista disse que Liu "se aproveitou de sua posição ao buscar ganhos para outras pessoas, para si próprio e para sua família quando aceitou quantidades enormes de subornos".

Ele também foi acusado de ter buscado benefícios para empresas de parentes e de ter aceitado dinheiro e presentes. Sem entrar em detalhes, a agência Xinhua o descreveu como "moralmente degenerado".

Um editor sênior da revista Caijing usou um microblog parecido com o Twitter para fazer denúncias de corrupção contra Liu no final do ano passado. Fonte: Dow Jones Newswires.