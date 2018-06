Acusado de estuprar e matar na Índia é preso por 3 anos

"Ele foi condenado por estupro e assassinato e condenado a três anos sujeitos a revisão", afirmou Anil Sharma, diretor de investigação do caso. Esse foi o primeiro julgamento sobre o estupro, que tem mais cinco acusados de envolvimento.

A vítima, uma estudante de fisioterapia de 23 anos, morreu com complicações causadas por ferimentos internos após ser estuprada por seis homens na noite do dia 16 de dezembro. Ela também foi agredida com uma barra de ferro.

A mãe da estudante saiu do tribunal em lágrimas, lamentando o que considerou uma pena muito leve ao rapaz. "Ele pegou apenas três anos ... a partir de dezembro ele recebeu de três anos". A família da vítima pedia a pena de morte para o acusado, alegando que o sistema de justiça juvenil é muito brando. Fonte: Associated Press.