Acusado de matar afegãos pode ser julgado nos EUA O soldado americano acusado de matar 16 civis afegãos deve ser indiciado em uma semana, segundo especialista legal das forças americanas no Afeganistão. Segundo ele, se o soldado for indiciado, deverá ser julgado nos Estados Unidos. O soldado está na prisão militar de Fort Leavenworth, no Estado do Kansas.